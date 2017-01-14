DHA ANKARA - 11'inci madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 'Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 1. turunda 'TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini' düzenleyen 11'inci madde 341 oyla kabul edildi. 11'inci maddenin içeriği şu şekilde:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

- Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

- Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

- Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

- Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,()