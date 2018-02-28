Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...

DHA ANKARA- 11 Halkevi üyesi serbest

Sosyal medyada 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili paylaşımları nedeniyle, 'terör propagandası' yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Halkevi üyesi 11 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcı, serbest kalanlardan...

DHA ANKARA- 11 Halkevi üyesi serbest

Sosyal medyada 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili paylaşımları nedeniyle, 'terör propagandası' yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Halkevi üyesi 11 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcı, serbest kalanlardan 5 kişiye 'yurtdışı yasağı konulmasını' talep etti. 

Aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da bulunduğu 11 kişi, geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, bugün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sorgularının ardından savcılık, 6 kişiyi serbest bırakırken, Dilşat Aktaş ile birlikte 5 kişiyi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderdi. 5 kişi de yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.  


Özkan ARSLAN/ANKARA,() 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314