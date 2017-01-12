DHA ANKARA - 10 günde 455 uyuşturucu operasyonu

TÜRKİYE genelinde, son 10 günde, 455 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde 1-11 Ocak tarihleri arasında, 455 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 698 şüpheli yakalanırken, 1 ton esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, 698 şüphelinin yakalandığı, 1 ton 657 kilo esrar, 68 kilo eroin, 12 kilo kokain, 2 kilo afyon sakızı, 11 kilo sentetik kannabinoid, 2 kilo metamfetamin, 121 bin 451 uyuşturucu tablet, 49 uzun namlulu silah ve 70 tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 203'ünün adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

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