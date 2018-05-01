DHA ANKARA- 1 Mayıs, Ankara'da coşkuyla kutlandı

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tandoğan Meydanı'nda, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğünde, 1 Mayıs'ı kutlamak için gelen katılımcılar, saat 10.00 sıralarında AKM önünde toplandı. Burada polisin kontrol noktasından geçenler Kazım Karabekir Caddesi'nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Polis arama noktasında eylemcileri tek tek ararken, bozuk para, kalem, parfüm, ruj ve benzeri malzemelere el koydu. Polis, sakıncalı gördüğü bazı pankartların da alana sokulmasına izin vermedi. Bu nedenle zaman zaman, arama noktasından geçen katılımcılarla polis arasında gerginlikler yaşandı. Ancak tertip komitesi yöneticilerinin araya girmesiyle gerginlikler büyümeden sona erdirildi.



YÜRÜYÜŞ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, yöresel dernekler, çevreci örgütler, öğrenciler, kadın dernekleri, taraftar grupları ve bazı meslek örgütleri katıldı. Kadın örgütleri ve öğrencilerin açtığı pankartlar ve yürüyüş sırasındaki sloganları ortaya renkli görüntüler çıkardı.



TEK KİŞİLİK EYLEMCİ İLGİ GÖRDÜ

Sendika, siyasi parti ve dernek pankartları altında 1 Mayıs'a katılanların yanı sıra yalnız ya da 5-6 kişilik gruplarla da yürüyüşte yer alanlar vardı. Elinde taşıdığı ağaç dalının üzerine 'Şeker fabrikası vatandır. Vatan namustur. Namus satılamaz' yazılı dövizle yürüyen eylemci dikkat çekti. Öte yandan, Ankaragücü taraftarı bir grup ile 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' üyesi 5 kişi de kortejdeki yerini aldı.



1 MAYIS MARŞI ÇALINDI

Yürüyüşün ardından binlerce kişi, "Yaşasın 1 Mayıs", "Kurtuluş tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak, Tandoğan Meydanı'nda kurulan platformun önünde toplandı. Burada hep bir ağızdan 1 Mayıs Marşı söylenip, konuşmalar yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan çeşitli müzik grupları söyledikleri şarkılarla alandakileri coşturdu.

Kutlamalar, coşkuyla çekilen halaylarla son buldu.



Görüntü Dökümü:

-Alandan görüntüler

-Pankart görüntüleri ve sloganlar

-Arbede görüntüsü

-Arama noktasından görüntüler

-Sahneden görüntü

-Halay çekenler



Haber Kamera: Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()