banner314

banner325

Son Dakika

Dezefenktanla Bakanlıktan alınan (!) Ruhsar Pakcan skandalı büyüyor

Kendi şirketlerinde ürettiği dezanfektanı kendi bakanlığına aldığı ortaya çıkınca görevden alınan esri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 3 TL'ye ürettiği dezenfektanı kendi bakanlığına 35 TL'ye TGS'ye 14 TL'ye satmış.

GÜNDEM 27.04.2021, 11:25 Murat Aydın
Dezefenktanla Bakanlıktan alınan (!) Ruhsar Pakcan skandalı büyüyor

Ruhsar Pekcan, 3 TL'ye ürettiği dezenfektanı kendi bakanlığına 35 TL'ye TGS'ye 14 TL'ye satmış. İsmail Saymaz ortaya çıkardı.Detayları Söcü Gazetesi'nden İSmail Saymaz ortaya çıkardı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nin Ticaret Bakanlığı 3 liraya ürettiği dezenfektanı litresi 35 liraya sattığı ortaya çıkmıştı. Firmanın aynı dezenfektanı Türk Hava Yolları'nında ortak olduğu TGS Yer Hizmetleri’ne 14.35 liraya verdiği ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'ndan İsmail Saymaz'ın haberine göre; ortaya çıkan sıkandalla görevden alınan Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait olan Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nin Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 50 ortak olduğu Turkish Ground Service (TGS) Yer Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 217 bin TL'lik dezenfektan sattığı ortaya çıktı. TGS, dezenfektanın litresi için 14.35 TL ödedi.

AYNI ÜRÜNDE BÜYÜK İNDİRİM YAPMIŞ

Oysa ki Pekcan'ın şirketi dezenfektanın litresini Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'ye pazarlamıştı. Bu, devletin ortak olduğu özel kuruluşa verdikleri fiyatın 2.5 katına tekabül ediyor. Bu arada bir litrelik dezenfektanın, ambalajı dahil 3 TL'ye mal edildiği belirtiliyor.  

Nanoksia şirketiyle ilgili bilgilere her gün bir yenisi ekleniyor. Buna göre, şirket dezenfektanı sadece Ticaret Bakanlığı'na satmadı. TGS Yer Hizmetleri Anonim Şirketi de Nanoksia'dan dezenfektan satın aldı. 

Bu satış işlemi Ocak 2021'de gerçekleşti. TGS, Nanoksia'dan litresi 14.35 liraya, toplam 217 bin TL'lik dezenfektan aldı. 

TGS yetkilileri, “Biz dezenfektanı bayi fiyatının altında aldık. Bir aracı firma ile değil, doğrudan şirketle muhatap olduk. Şirketler prestij için yüksek indirimler yapabiliyor” dedi.

PİYASA FİYATININ AŞAĞISINDA 

OdaTV'nin haberinde yayınladığı faturaya göre, Nanoksia dezenfektanın litresini Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'den satmıştı. Skandalın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, satış için “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmiştir” denilmişti. Nanoksia'nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 1.4 milyon lira teşvik aldığı da ortaya çıkmıştı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Nisan 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 35 75
2. Fenerbahçe 35 72
3. Galatasaray 35 69
4. Trabzonspor 36 63
5. Alanyaspor 36 56
6. Hatayspor 35 54
7. Sivasspor 35 52
8. Gaziantep FK 35 51
9. Karagümrük 35 50
10. Göztepe 35 47
11. Konyaspor 35 42
12. Rizespor 35 42
13. Antalyaspor 36 42
14. Malatyaspor 35 40
15. Ankaragücü 35 38
16. Kasımpaşa 36 37
17. Başakşehir 35 37
18. Erzurumspor 36 37
19. Kayserispor 35 35
20. Gençlerbirliği 35 35
21. Denizlispor 35 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 32 64
2. Giresunspor 32 64
3. Samsunspor 32 64
4. İstanbulspor 32 60
5. Altay 32 57
6. Altınordu 32 54
7. Ankara Keçiörengücü 32 52
8. Ümraniye 32 50
9. Tuzlaspor 32 47
10. Bursaspor 32 43
11. Bandırmaspor 32 39
12. Boluspor 32 38
13. Balıkesirspor 32 35
14. Adanaspor 32 34
15. Menemenspor 32 34
16. Akhisar Bld.Spor 32 29
17. Ankaraspor 32 26
18. Eskişehirspor 32 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 33 67
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 33 58
5. West Ham 33 55
6. Liverpool 33 54
7. Tottenham 33 53
8. Everton 32 52
9. Leeds United 33 47
10. Arsenal 33 46
11. Aston Villa 32 45
12. Wolverhampton 33 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Burnley 33 36
15. Southampton 32 36
16. Newcastle 33 36
17. Brighton 33 34
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 33 25
20. Sheffield United 33 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 33 73
2. Real Madrid 33 71
3. Barcelona 32 71
4. Sevilla 33 70
5. Real Sociedad 33 53
6. Real Betis 33 50
7. Villarreal 33 49
8. Granada 32 42
9. Celta de Vigo 33 41
10. Athletic Bilbao 32 41
11. Osasuna 33 40
12. Levante 33 38
13. Cádiz 33 37
14. Valencia 33 36
15. Getafe 33 34
16. Deportivo Alaves 33 31
17. Elche 33 30
18. Real Valladolid 32 29
19. Huesca 33 27
20. Eibar 33 23
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir