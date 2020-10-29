Devlet Erkanı 29 Ekim törenleri için Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Devlet Erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir'de.

Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yargı organı temsilcileri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet daha sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 97'inci yıldönümüne kavuşmanın mutluluğuna kavuştuğumuz şu günde buradayız.

Zat-ı alinizi, Kurtuluş Savaşı şehitlerini yad ediyoruz.

Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere sağlıktan sanayiye kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır.

İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmektedir.

Birlik, beraberlik içinde ortak geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Ruhun şad olsun."