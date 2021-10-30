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Devlet Bahçeli  "Ülke  davalısı" demişti! Kürşat Yılmaz tahliye edildi

Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevinde yatan Yakup Kürşat Yılmaz,16 yıl sonra tahliye oldu. Yılmaz'ın 30 mart Cumartesi günü tahliye olacaktı. Ancak  güvenlik önlemleri ve yoğunluk olmaması için, gece saat 03:00 civarında serbest bırakıldığı öğrenildi. 

GÜNDEM 30.10.2021, 11:38 30.10.2021, 20:47 Murat Aydın
Devlet Bahçeli  "Ülke  davalısı" demişti! Kürşat Yılmaz tahliye edildi

16 yıldır cezaevinde yatan yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yilmaz tahliye oldu!


Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevinde yatan Yakup Kürşat Yılmaz,16 yıl sonra tahliye oldu.Yılmaz'ın 30 mart Cumartesi günü tahliye olacaktı. Ancak  güvenlik önlemleri ve yoğunluk olmaması için, gece saat 03:00 civarında serbest bırakıldığı öğrenildi. Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. 2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

Geçtiğimiz yıl Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıkmasından sonra,Yakup Kürşat Yılmaz'ın da gün gece tahliye olduğu öğrenildi.

YILMAZ 16 YILDAN BERİ CEZAEVİNDE YATIYORDU!

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevinde yatan Yakup Kürşat Yılmaz,16 yıl sonra tahliye oldu. Yılmaz'ın  güvenlik önlemleri ve yoğunluk olmaması için, gece saat 03:00 civarında serbest bırakıldığı ifade edildi. 

BİBLERCE KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTI!

FETÖ tarafından kurulan kumpasla cezaevine konulduğu bilinen Yakup Kürşat Yılmaz’ı, Kandra F Tipi cezaevi önünde karşılamak için, başta Giresun olmak üzere,Türkiye'nin dört bir yanından pek çok kişinin cezaevinin önüne gelmesi bekleniyordu. Henüz bilinmeyen bir yerde, yakınları ile dinlenmeye çekildiği belirtilen Yakup Kürşat Yılmaz'ın,bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmediği vurgulandı.

‘GÜVENLİK NEDENİYLE GECE YARISINDAN SONRA TAHLİYE OLDU’

Medya Radarda yer alan habere göre ise, Kürşat Yılmaz’ın avukatı Hasan Özay, “Güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra, erken bir saatte tahliye oldu. Saat 08.00’de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp, beraat kararı verilip, kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun, hak edilen, zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti.” dedi.

‘2005 YILINDAN İTİBAREN FETÖ İLE AÇIK BİR MÜCADELE VERDİ’

Kürşat Yılmaz hakkında FETÖ yargısının ağır bastığı dönemde aleyhinde hükümler verildiğini belirten Özay, “Bizim hapis yatıp, çıktığı süre yönünden de hukuk mücadelemiz devam ediyor. O cezaların da haksız olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimiz 2005 yılından beri FETÖ ile açık bir mücadele vermekte. Bu mücadeleden dolayı zaten 2005 yılında tutuklanmış ve gerek İstanbul'daki mahkemede gerekse de Yargıtay'da FETÖ'nün olduğu dönemde, FETÖ yargısının ağır bastığı dönemde maalesef aleyhine hükümler verilmiş ve kesinleşmişti. Bunların bir kısmıyla ilgili hukuk mücadelesi ancak 2021 yılında sonuçlandı. Bugün de tahliye oldu. Kendisini kutluyoruz. Kendisi vatana, millete bağlı birisi. Her ne kadar bir FETÖ kumpasından dolayı tutuklu kalmış ise de hiçbir şekilde vatanına, milletine, devletine karşı en ufak bir kırgınlığı yoktur. Vatanını, milletini, devletini sevmektedir ve bağlıdır.” diye konuştu.

Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

#Kürşat Yılmaz #serbest
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