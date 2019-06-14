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DEVLET BAHÇELİ İSTANBUL'DA

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'daki...

DEVLET BAHÇELİ İSTANBUL'DA

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldi.
İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bahçeli'yi burada İstanbul milletvekilleri ve il yöneticileri karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul il binasında partililerle yapacağı toplantının ardından özel bir TV kanalında programa konuk olacak.

Görüntü Dökümü:
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-Bahçeli'nin il binasına gelişi
-Bahçeli'nin partililer tarafından karşılanması
Detaylar

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