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Devlet Bahçeli: Herkes ayağını denk alsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' sözünü kasıtlı olarak söylediğini ifade ederek, “Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda...

Devlet Bahçeli: Herkes ayağını denk alsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' sözünü kasıtlı olarak söylediğini ifade ederek, “Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Celal Adan’a makamlarında nezaket ziyaretinde bulundu. Devlet Bahçeli, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Yasama başkanı Sayın Binali Yıldırım beyi ziyaretle hem kendilerini tebrik ettim hem de başarılar diledik. Nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı sohbet olmuştur" dedi. Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' sözünü kasıtlı olarak söylediğini ifade ederek, "Gaf kelimesi, sürç-i lisan kelimesi, bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında, bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde, bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Burada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Beyin ifade ettiği gibi, dört kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışardaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir. Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler biz başından beri söylüyoruz. Kurulan bir parti var. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var. İYİ Parti açısından yarar var."

Görüntü Dökümü

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-Bahçeli'nin açıklamaları
Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA-)
 

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