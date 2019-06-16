DEVLET BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI, İSTANBUL'U YÜCELTMEYE YEMİNLİDİR 

* MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

"Görünen odur ki, İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkıya sarılmışlar, umut bağlamışlardır. İstanbul'un iradesi alenen karalanmıştır"

"Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran, bu şaibelerin ortadan kalktığı, çalınan oyların sahibine teslim edildiği, maşeri vicdanın huzura ve rahata erdiği bir seçim olacaktır"

"Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir"

"İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır"

"Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir"

Haber- Kamera: İstanbul

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ataköy'deki bir otelde hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bahçeli burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin farklı illerinden gelerek İstanbul'a yerleşen vatandaşların, aynı zamanda kendi memleketleriyle bağlarını koparmadıklarını, aynı zamanda 3 kıtanın sevdalılarının da İstanbul'da buluştuğunu belirtti. Bahçeli, hep birlikte Türkiye olarak anıların, acıların bir olduğunu, hemşehri duygusunun çok güçlü ve özel bir bağ olduğunun altını çizerek hep birlikte büyük bir aile olunduğunu söyledi. Bahçeli, "Temiz bir vicdanın, temkinle pekişmiş bir vazife şuurunun, sağduyu ve teenniyle perçinlenmiş birlik ve beraberlik ruhunun başarılı olması kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. İnanırsak, iddialarımızı fikir, çalışma ve samimiyetle desteklersek yapamayacağımız şey yoktur. Emanete riayet edip ehline teslim edersek manevi vebalden kurtulmuş oluruz" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI, İSTANBUL'U YÜCELTMEYE YEMİNLİDİR"

Bahçeli, 23 Haziran'da kardeşliğin ve huzurun kazanması arayışında olduklarını belirterek, "23 Haziran'da milli birlik ve dayanışma ruhuyla birlikte hemşehrilik duruşunun öne çıkması, ağırlıklarından kurtulması amacındayız. Milli beka hasımlarının, ülkemizin istikrarına göz koyanların, milli varlığımıza diş bileyenlerin fırsat bulamayacağı bir neticenin 23 Haziran'da çıkmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın etle tırnak gibi olduğunun altını çizerek, "Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir. Fikirsiz, samimiyetsiz, köksüz ve vicdansız zihniyet sahiplerinin attıkları nutuklar da kendileri gibi boşlukta kalmaya mahkumdur. Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir. İstanbulluların tecrübeyi bağrına basacağından ve İstanbul'a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur" şeklinde konuştu.

"GÖZ GÖRE GÖRE İSTANBULLULARA İHANET EDİLMİŞTİR"

Bahçeli, 31 Mart'taki seçimlerde kuşkulu oy pusulalarının bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Görünen odur ki, İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkıya sarılmışlar, umut bağlamışlardır. İstanbul'un iradesi alenen karalanmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran, bu şaibelerin ortadan kalktığı, çalınan oyların sahibine teslim edildiği, maşeri vicdanın huzura ve rahata erdiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, 31 Mart'tan bu yana İstanbul'u oyalayanlardan sandıkta hesap sorulacaktır."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLERİNDEN GELEN BEYANATLAR 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN BİR BEKA SEÇİMİ OLDUĞUNU DOĞRULAMAKTADIR"

Bahçeli, 31 Mart seçimleri öncesi "Yerel seçimlerin bekayla ne ilgisi var?" şeklindeki eleştirilere de değinerek, "31 Mart sonrası terör ini Kandil'in 'CHP'li belediyeler bizim taleplerimizi yok sayamazlar' yönündeki tehditlerine hala bir cevap verebilmiş değillerdir. 31 Mart öncesi 'HDP ile ittifak yapmıyoruz' diyen CHP'nin 31 Mart sonrası HDP'ye teşekkür mesajları unutulmuş da değildir. Terör örgütünün sözcülerinden gelen beyanatlar 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır. HDP Eş Genel Başkanının yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP'nin

adayının 250 bin oy farkıyla kazanacağını söylemesi kirli bir tezgahın ifşasıdır" dedi.

"PKK VE FETÖ İLTİSAK VE İRTİBATLARI ENİNDE SONUNDA BELLİ OLACAKTIR"

Bahçeli, CHP adayının mağdur edildiğini söyleyenlerin, hakkı olmadığı halde hanesine 16 binden fazla yazılan oyu da görmeleri gerektiğini vurgulayarak, "23 Haziran'da İstanbullu kardeşlerim, sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ'nün 'Her şey çok güzel olacak' sözünü elbette dikkate alıp oylarını kullanacaklardır. Bu tezgahı kim ya da kimler kurmuştur? Bu organize usulsüzlükte kimlerin payı, parmağı ve dahli vardır? İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'nin konuşması

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