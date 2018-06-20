DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİNİ 8 SAATTE TAMAMLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL
Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi yaklaşık 8 saat sürdü.
Görüntü dökümü:
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-Gemi geçişinden görüntü
-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)
-Geminin FSM köprüsü altından geçişi
-Genel ve detaylar
20.06.2018 - 12.39 Haber Kodu : 180620073_ISTANBUL1-HAVADAN
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