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DEV BİNA ÇÖKTÜKTEN SANİYELER SONRA...

* Toz bulutunun her yanı sardığı sırada kamera kayda girdi. Bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı caddede tam bir panik yaşanıyor. Onlarca kişi caddedeki araçların ilerlemesini sağlamak için büyük çaba sarfediyor İbrahim AKTÜRK,...

DEV BİNA ÇÖKTÜKTEN SANİYELER SONRA...

* Toz bulutunun her yanı sardığı sırada kamera kayda girdi. Bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı caddede tam bir panik yaşanıyor. Onlarca kişi caddedeki araçların ilerlemesini sağlamak için büyük çaba sarfediyor



İbrahim AKTÜRK, İstanbul

7 Katlı dev binanın saniyler içinde yerle bir olmasından çok kısa bir süre sonra olay yerinde bulunan bir kamare kayda girdi. Bu sırada hala cadde hala toz bulutuyla kaplıydı. Yerde bir kişinin hareketsiz yattığı görülüyor. Onlarca kişi sağa sola koşuşturuyor. Çaba, ambulans ve itfaiye araçlarının ulaşamını sağlamak için olay yerindeki araçların ilerlemesini ya da kaldırılmasını sağlamak..

Görüntü Dökümü

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Toz bulutunun yüksekldiği cadde

yerde hareketsiz yatan

koşturanlar

tozla kaplanmış araçlar

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