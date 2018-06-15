Destici:Terör tutuklularının Cumhurbaşkanlığı adaylığını doğru bulmuyorum

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tutuklu kişi Cumhurbaşkanı adayı olmamalı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Partinin genel başkanı Destici, “Şahsen terör tutuklularının Cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makama aday olmalarını doğru bulmuyorum. Bunun toplumumuzun, milletimizin vicdanını yaraladığı çok açık ve net" dedi.

Mustafa Destici, Cuma namazını memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kıldı. Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Destici, herkesle tek tek bayramlaştı. Mustafa Destici daha sonra burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Destici, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Terör tutukluları Cumhurbaşkanı adayı olamamalı " şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Destici şöyle konuştu:

"Özellikle terör suçundan tutuklanmış olanların, cumhurbaşkanı adayı gibi en yüksek makama aday olmaları toplumun nezdinde kabul görmüyor ve toplum vicdanını yaralıyor. Tabii sadece toplum vicdanını yaralamakla kalmıyor, ondan sonraki süreçte de, bazı siyasetçilerimiz yani terör suçlusu birine sanki suçlu değilmiş gibi bir muamele yapıyor ve sanki cumhurbaşkanı adayı olmakla ya da milletvekili adayı olmakla birlikte bütün suçlarından arındırılması gerektiğini, serbest bırakılması gerektiğini dile getiriyorlar. Hatta bununla da yetinmiyorlar, bizzat hapishaneye giderek ziyaret ediyorlar. Bunlar kabul edilebilir bir şey değildir. Bunları doğru bulmuyorum ve ben de şahsen terör tutuklularının cumhurbaşkanı adayı gibi en yüksek makama aday olmalarını doğru bulmuyorum, bunun toplumumuzun, milletimizin vicdanını yaraladığını çok açık ve net. İşte buradaki insanlara da sorsanız bunların hiçbirisi bunları kabul etmiyorlar ve doğru bulmuyorlar. Sanki başka kimse yokmuş gibi özellikle terör örgütü inadına onu aday gösteriyor. "

"HDP neyse PKK odur" diyen Destici, "Birisinin işlevi dağda canilik yapmaktır, kahpece, kalleşçe Mehmetçiklerimize pusu kurmaktır. Öbürünün görevi basında onun sözcülüğünü yapmaktır, öbürünün görevi Meclis'te onun sesi olmaktır" şeklinde konuştu.

"DEMİRTAŞ'IN AYAĞINA GİDENLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEŞRULAŞTIRILMASINA HİZMET EDİYOR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Selahattin Demirtaş ile terörist başı Abdullah Öcalan arasında fark görmediğini vurguladı. Destici, HDP Genel Başkanları, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı adayının PKK tarafından belirlendiğini ifade etti. Mustafa Destici şunları söyledi:

"Bugün onlara sahip çıkan, onların Selahattin Demirtaş’ın özgür bırakılmasını, serbest bırakılmasını isteyen, onun ayağına gidenler bilerek ya da bilmeyerek isteyerek ya da istemeyerek terör örgütüne meşrulaştırma yönünde hizmet ediyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, bu doğru bir şey değildir. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz. Büyük birlik Partisi 25 yıldır aynı şeyi söylüyor. Ha, terörle arasına mesafe koyar, PKK’yı lanetler ondan sonra normal siyasetine döner o zaman biz de deriz ki evet bunların PKK’yla bir ilgisi yok. Bunlar Türkiye Siyaseti yapıyor derler. O zaman farklı görüşte de olsa saygı duyarız, ama şu anda saygı duymamız mümkün değil, kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla ben Sayın cumhurbaşkanının açıklamalarının bu beyanda değerlendirilmesini ve hayata geçirilmesini ve bununla ilgili yasal düzenleme yapılmasının da doğru olduğunu düşünüyorum."

"HDP'YE VERİLEN HER OY PKK'YA VERİLMİŞTİR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hem yurt içinde, hem yurt dışında PKK ve türevlerine karşı ciddi operasyonlar yapıldığına dikkati çekti. Destici, “Hem içerde Cudi’de , Gabar’da , hem dışarda Kandil’e doğru bir operasyon var. İnşallah kısa sürede Kandil’e ay yıldızlı al bayrağımızı dikecek Mehmetçiğimiz. Tabi sadece orada değil kuzey Irak’taki bütün birimlerine karşı, Suriye’nin kuzeyinde Afrin olsun, Fırat Kalkanı harekâtı olsun bütün bu teröristlere karşı ciddi, kararlı bir mücadele var ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Tabi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve Rabbim bu mübarek, bakın biz huzur içinde bayramı geçiriyorsak burada özgürce güven içerisinde. Bunu kime borçluyuz? Bugün o teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Türk Silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimizi polislerimize, güvenlik güçlerimize borçluyuz. Rabbim onları mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Tabii terör örgütü şu anda kaçıyor dağılmış vaziyette ve inşallah takip sürecek nereye giderlerse gitsinler ve orada bulunacak ve inşallah orada tesirsiz hale getirilecek. Bu mücadelede bu cihette kararlı bir şekilde sürdüğü sürece ben inanıyorum ki çok sürmeden artık PKK’nın beli kırılmakla kalmayacak tamamen süpürülecek inşallah. Tabi burada Kürt kardeşlerimize de seslenmek istiyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok bizim PKK’yla problemimiz var ve dolayısıyla PKK’yı destekleyenlerle problemimiz var ve bizim Kürt kardeşlerimizin de şunu bilmesi lazım HDP ye verilen her oy PKK ya verilmiştir.

Dolayısıyla bunu bilsinler terör örgütüne verilmiş bir oydur. Yarın terör örgütünün yaptıkları bütün her şeyden mesul olurlar. Onun için buna dikkat etmelerini istiyorum” diye konuştu.

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