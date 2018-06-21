Destici: Milletimiz algı operasyonlarına yenilmeyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "milletin 24 Haziran'da manipülasyonlara, algı operasyonlarına yenilmeyeceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini" ifade ederek, "Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu da sağlayacak" dedi.

Mustafa Destici, Ankara Demetevler'de AK Parti 3'üncü bölge milletvekili adayı Tuna Koç ile beraber Cumhur İttifakı Birlik Şöleni'ne katıldı. İsmail Türüt konseri öncesi halka seslenen Destici, devletin birinci önceliğinin terörle mücadele olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "PKK bir terör örgütüdür ve PKK neyse HDP odur. Kim ki HDP'yi meşru görürse PKK'yı meşru görmüş olur. Çünkü bu terör örgütünün bir dağ kadrosu vardır, bir şehir kadrosu vardır. Belediyede vardır, basında vardır, Meclis'te vardır. Suriye, Irak, Brüksel, Amerika kolu vardır. Bunların hepsi PKK'dır. Onun için Murat Karayılan neyse Cemal Bayık neyse Duran Kalkan, Abdullah Öcalan neyse Salih Müslüm neyse Selahattin Demirtaş odur. Kim ki Selahattin Demirtaş'a özgürlük derse, kim ki onun ayağına giderse PKK'nın ayağına gitmiş olur, örgüt elemanı için özgürlük istemiş olur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bizim siyasetçilerimiz oy almak ya da ikinci tur hesabıyla HDP'nin, PKK'nın desteğini almak için bunu yapıyorlarsa yazık. Bu yaklaşım Kürt kökenli vatandaşları terör örgütünün kucağına iter."

"TÜRKİYE'DE SEÇİMLER GÜVENLİ YAPILIYOR, KİM NE DERSE DESİN"

Destici, yeni sistemin güçlü meclis, güçlü yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı getireceğini ifade ederek, "Tek adamlık gelecek, meclis önemini kaybedecek diyen ve İttifak Yasası'nı eleştiren muhalefet şimdi ittifaka sarıldı. Seçim güvenliği için de doğruyu söylemiyorlar. PKK için getirilen düzenlemelere de karşı çıktılar ama bugün gözüktü ki bu düzenlemeler gerekliydi. Türkiye'de seçimler güvenli yapılıyor, kim ne derse desin. O tür algılara da inanmayın. Sandığın başında 15 adam var. Siz de oy kullanmaya gittiğinizde görüyorsunuz, 15 adamın olduğu yerde hile olur mu? Bu adamların hepsi mi sahte? Hepsi mi satılmış? Bu vatandaşa da hakarettir, sandık görevlisine de, sandık başkanına da, her şeyden önce insana hakarettir. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Meclise girdiklerinde önce inşaat işçilerinin emeklilik, işsizlik maaşı gibi meselelerini gündeme taşıyacaklarını da anlatan Destici, "Nerede bir mağduriyet varsa onların sesi olacağız" dedi.



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