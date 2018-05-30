Destici: Gezi olaylarının da bir kalkışma hareketi olduğu gözüküyor

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gezi olaylarının arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, “Arkasında planlı, örgütlü bir hadise olduğu, bir kalkışma hareketi olduğu gözüküyor. Asıl amaç sandık yoluyla değiştirilemeyen milli iradeyi sokak olaylarıyla yıkma çabasıydı” dedi.

Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etti. Destici, Pakistan Büyükelçisi Qazi ile yaptığı sohbetin ardından bir gazetecinin Gezi olaylarının yıldönümüne ilişkin sorusunu yanıtladı. Gezi olaylarının araştırılması ve arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden BBP Lideri Destici, sandık yoluyla değiştirilemeyen milli iradenin sokak olaylarıyla değiştirilmeye çalışıldığını vurguladı. Mustafa Destici şöyle konuştu:

“Bu Gezi hadisesinin de bence araştırılması gerek. Gerçekten arkasında planlı, örgütlü bir hadise olduğu, bir kalkışma hareketi olduğu gözüküyor. Dolayısıyla da bunun arkasındaki ya da içindeki güçler ortaya çıkarılırsa bundan sonraki süreçler için de bence faydalı olur, bundan sonra bu tür şeylere de imkân tanınmaz ya da bu tür kalkışma yapacak olanlar da bir daha buna cesaret edemez diye düşünüyorum. Türkiye o günleri de aynen 15 Temmuz’da atlattığı gibi milletin feraseti, devleti yönetenlerin dirayeti ile atlattı. İnşallah bir daha bu siyasetle karşı karşıya kalmaz. İnşallah bir daha böyle hadiselerle karşı karşıya kalmaz. Çünkü o direkt milli iradeyi yani sandık yoluyla değiştirilemeyen milli iradeyi, sokak hadiseleriyle kalkışmalarla değiştirme çalışmalarıydı. Ancak milletimiz buna pirim vermedi, milletimizin sağduyusu buna engel oldu.”

Türkiye ve Pakistan üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Destici, haksızlıklara ve terörizmle mücadeleye ilişkin işbirliği çağrısı yaparak, “Özellikle terörizme karşı mücadelede benzer problemlerimiz var. O alanda da birlikte mücadele edilirse daha iyi sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem Türkiye üzerinde oynanan oyunlar var, hem de Pakistan üzerinde oynanan oyunlar var. Bu haksızlıklara karşı da birlikte mücadele etmenin gerekliliğine inanıyoruz” diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi’nin kardeş coğrafyadakilerin sorumluluğunu hissederek siyaset yaptığını kaydeden Mustafa Destici, “Pakistan’da bir kardeşimizin ayağına diken batsa, biz burada hissederiz. . Birkaç sene önce bir sel felaketi yaşamıştı Pakistan. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak oraya bir heyet gönderdik ve o bölgelerde Muhsin Yazıcıoğlu Köyü, Hoca Ahmet Yesevi Köyü, Aliya İzzetbegoviç Köyü, Mehmet Akif Ersoy Köyü gibi 7 köy inşa ettik” dedi.

2016 yılında Pakistan’da yaşanan sel felaketine de değinilen sohbette Başkan Destici, Büyük Birlik Partisi’nin felaketzedeler için kurduğu köyleri anımsattı. Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi de, kendilerine yardım eli uzatan Büyük Birlik Partisi'ne bir kez daha şükranlarını sundu.

Qazi ayrıca, Türkiye’nin uluslararası arenada yakaladığı başarıdan dolayı övündüklerini, 24 Haziran seçimlerinin de iki ülke için önemli olduğunu belirtti.

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