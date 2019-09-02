Destici, direksiyon başında türkü söyledi
Destici, direksiyon başında türkü söyledi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kendi otomobili ile direksiyon başına geçerek, türkü söyledi. BBP Lideri Mustafa Destici, İstanbul-Ankara yolunda kendi kullandığı...
Destici, direksiyon başında türkü söyledi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kendi otomobili ile direksiyon başına geçerek, türkü söyledi.
BBP Lideri Mustafa Destici, İstanbul-Ankara yolunda kendi kullandığı otomobilde 'Söğüdün Erenleri' türküsünü söyledi. Daha sonra Destici, yola çıkacak olan tüm şoförleri 'emniyet kemeri' konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, "Şu anda ülkemizin çeşitli yollarında ve bölgelerinde araç kullanan bütün vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uymak çok önemli. Emniyet kemerini bütün vatandaşlarımızın takması zorunludur. Şoförlerimizin emniyet kemerlerini takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Destici'nin türkü söylemesi
-Destici'nin konuşması
-Detay
Haber-Kamera: ANKARA, ()
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0