Derik'li 15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlumun kokusu evde

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi olan Mahmut Eşit'in yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit, "FETÖ oğlumu şehit etti. Oğlumun kokusu evde. Gözüm görmüyor. Oğlum darbe gecesi bayrağı aldığı gibi, yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit oldu" dedi.

İstanbul'da bir loktanda çalıştığı esnada darbe girişimine tepki göstermek için çıktığı sokakta darbeci askerler tarafından şehit edilen Mahmut Eşit'in annesi ve ağabeyi darbenin yıl dönümünde konuştu.



Evde yatalak halde kalan ve gözleri görmeyen 8 çocuk annesi 68 yaşındaki Berika Eşit, oğlu Mahmut Eşit'in Türk bayrağını alarak darbe girişimine tepki gösterdiği esnada yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz günü şehit olduğunu söyledi.



Anne Eşit, "Mahmut 8 çocuğumdan en büyük olanıydı. Oğlum şehit olduğunda 45 yaşındaydı. 15 yıl önce İstanbul'a lokanta işlerinde çalışmak üzere Derik'ten gitmişti. FETÖ oğlumu şehit etti. Şehit oğlumun memleketindeki evinde kalıyorum. Oğlumun kokusu evde. Gözlerim görmüyor. Oğlum çocuklarını geçindirmek için lokantada çalışıyordu. Oğlum darbe gecesi bayrağı aldığı gibi, yaralandı. Oğlum Kuran okumuştu, namazını çok sever, abdestsiz yere basmazdı. Şehit annesiyim, görevimizi yine yerine getiririz. Allah devletimize zeval vermesin. Vali ve Kaymakam beni her zaman ziyaret ediyorlar. Oğlumun 2'si erkek,4'ü kız olmak üzere 6 çocuğu vardı. Çocukları yetim kaldı. Devlet onlara da sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Şehit Mahmut Eşit'in kardeşi Enver Eşit ise, ağabeyinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından bayrağını alıp alanlara çıktığını dile getirerek, "Darbe gecesi kaleş FETÖ'cülar darbe girişiminde bulundukları ardından Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Abim çalıştığı lokantadan eve gelerek, namazını kıldı. Yengem 'Nereye gidiyorsun Mahmut' diye sorması üzerine, ağabeyim, 'Ezan için, bayrak için, bu hain FETÖ'cülere karşı durmak için gidiyorum' demiş. Ve abim orada şehit oldu. Bayrağına sadık çıktı, biz kardeşleri olarak Allah devletimizden razı olsun,Vatan sağolsun diyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin annesinin kaldığı evden görüntü

-Annesinin Kürtçe konuşması

-Ağabeyinin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()