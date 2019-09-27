Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı (2)

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 ortaokul öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti. 2 öğrenci ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

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HAKKARİ,()

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