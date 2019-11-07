DERBİDE UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL () GALATASARAY ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Türk Telekom Stadyumu'nda 28 Eylül'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta bir taraftarın uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerinden ev sahibi takımın tribünlerinden misafir takımın tribününe doğru cinsel organını çıkartarak uygunsuz hareketlerde bulunan kişinin Tuncay E. olduğunu tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli Tuncay E. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri aynı gün tamamlanan şüpheli Tuncay E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi