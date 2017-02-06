Depremden zarar gören yukarıköy'e çadır kent kuruldu

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesinde en çok zarar gören Yukarıköy'e Kızılay ve AFAD işbirliğiyle çadır kent kuruldu.

Gürpınar açıklarında bugün saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 12 köyde toplam 300'e yakın ev zarar gördü. Çanakkale Valiliği tarafından zarar gören 12 köyde çalışma yapılması için kriz masası kuruldu. Kızılay ve AFAD ekiplerince bölgeye kurulacak çadır kent için alan seçimi yapılıp çalışmalara başlandı. Depremde en çok zarar gören Yukarıköy'e gönderilen çadırlar AFAD ve Kızılay ekiplerince kurularak hazır hale getirilirken, ayrıca bölgede aşevi de oluşturuldu.



İl Özel İdaresi tarafından köye kurulan ikram çadırı hizmet vermeye başlarken köyde 1 de çadır hastane kuruldu. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı hazır bekletiliyor. İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesine gelerek yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı. Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.

Deprem bölgesine gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasar gören 12 köyde inceleme yaptı. Ardından depremin en çok zarar gördüğü Yukarıköy'e gelen Dr. Kerem Kınık, "Ayvacık bölgesinde 11 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 180 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şuanda AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor.



Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı. Ayvacık'ın etkilenen bu köyü ve 11 köyünde çadır ve battaniye vereceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde de AFAD koordinasyonunda burada konteynır kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen Yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı. Hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza hem biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi.