Deprem Uzmanı Prof. Görür'den önemli uyarı

Depremle ilgili yaptığı açıklamalarla vatandaşları bilgilendiren ve açıklamalarıyla takdir toplayan Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, Elezığ depremini hatırlatarak, Malatya'da meydana gelen depremin, Elazığ depremi üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. Görür Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı.

Arkadaşlar, sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Çelikhan-Erkenek hattında dikkatli ounmalıdır lafının altında bugün yarin orada deprem olacak diye anlamak yanlıştır. Oradaki yöneticilerin durumu anlayıp gerekli hazırlıkları yapması için bir uyarıdır. Bu yöreyi hep söylüyorum, biliyorsunuz. Unutmayın 1875 yılında Sivrice-Pütürge hattı kırılıp 6.7 büyüküğünde deprem ürettikten 18 sene sonra Çelikhan-Erkenek kolu kırılarak 7.1 büyüklükte deprem üretti. Bu asırda da benzer şeyler olabilir. Bu sene Elazığ depremiyle Sivrice-Pütürge hattı kırıldığına göre Çelikhan-Erkenek hattında dikkatli olmak lazım. Tarih tekerrür edebilir. Yöneticilerimiz dikkatli olmalı. Saygılar"