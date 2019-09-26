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DEPREM SONRASI SOLUĞU ADLİYE BAHÇESİNDE ALDILAR
Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Bakırköy Adalet Sarayı'nda da hissedildi. 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaşlar adliyenin bahçesine çıktı....
GÜNDEM 26.09.2019, 15:38
Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul,
Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Bakırköy Adalet Sarayı'nda da hissedildi. 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle hakim, savcı, adliye personeli ve vatandaşlar adliyenin bahçesine çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra adliyeye tekrar girişler yapıldı. Ara verilen duruşmalar da kaldığı yerden devam etti. Öte yandan deprem anı da bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturanların depremi hissettikten sonra kafeden ayrıldıkları görülüyor.
Görüntü Dökümü:
-Adliyeden görüntü
-Adliye bahçesinde bekleyenlerden görüntü
-Deprem anının güvenlik kamerasına yansıması
-Genel ve detaylar
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açık
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