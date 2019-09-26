DEPREM NEDENİYLE VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

Emin YEŞİL/İSTANBUL,()

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Vatandaşların bekleyişi devam ediyor

Görüntü dökümü:

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-Bekleyen vatandaşlar

-Röpler

-Genel ve detaylar