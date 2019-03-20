Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan ilk depremin ardından saat 09.36'da 4.8, 09.41'de 4.5 büyüklüğünde olmak üzere, yine merkez üssü Acıpayam olan iki sarsıntı daha meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Denizli'den deprem sonrası çekilen görüntü

- Yaralı kadının hastaneye getirilmesi

- Hastaneden görüntü

-Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TUTUM / DENİZLİ, ()

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