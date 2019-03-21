Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (14)

VALİ KARAHAN’DAN KERPİÇ YAPI UYARISI

DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, sarsıntının en çok hasara yol açtığı noktalarda incelemelerde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan, riskli binaların tahliye edildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız yine o tür, kerpiçten yapılmış köy evlerine de kesinlikle girmesinler. Hafif ya da orta hasar bakmasınlar. Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yıkılmayacağının garantisini kimse veremez" dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile birlikte depremin hasara yol açtığı, Karahöyük, Ucarı, Apa ve Oğuz mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vali Karahan ve beraberindeki heyet, deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Vali Karahan, ilçede bugün (Perşembe), okulların tatil edildiğini bildirdi.

“1000 ADET ÇADIR DAĞITILDI"

Bölgede bulunan riskli binaların boşaltıldığını ifade eden Vali Karahan, “Deprem yaşayan insanların kapalı mekanlara girmesi zor oluyor. Bir süre adaptasyon ve alışma süreci gerekiyor. Ağır hasarlı olan binalara vatandaşlarımızın girmemeleri yönünde uyarılar yapıyoruz. Vatandaşlarımız için yeterince çadır temin ettik. Çok büyük hasarı olan binaların yıkımı yapıldı. Yıkılan binaların çoğu eski ve kerpiçten yapılmış binalar. Usulsüz tadilatlar da yapılmış. Dolayısıyla bu ağır deprem onları yıktı. Vatandaşlarımız yine o tür, kerpiçten yapılmış köy evleri ne de kesinlikle girmesinler. Hafi ya da orta hasar bakmasınlar. Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yıkılmayacağının garantisini kimse veremez. Vatandaşlarımızın çadır konusunda yoğun bir talebi oldu. Bunun da sebebi kapalı mekanlara girme korkusu. Şu ana kadar dağıtılan çadır sayısı 1000’i buldu. Çadır isteyip de alamadım diyen olmayacak. Sabaha kadar çadır dağıtımları devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Hasan Karahan’ın incelemelerde bulunması

-Vali Karahan’ın yetkililerden bilgi alması

-Vali Karahan’ın evlerinde hasar bulunan vatandaşları ziyaret etmesi

-Vali Karahan’ın konuşması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()