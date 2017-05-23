'Denizkurdu-2017' tatbikatı nefes kesti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs'tan itibaren Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2017' tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek amacıyla dün akşam saatlerinde Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gitti.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca yapılan harekata hazırlık eğitimlerini ve suüstü atışlarını izleyerek, ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, geceyi denizde geçirdi.



Öte yandan tatbikatta bugün, 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımıyla 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri kapsamında çeşitli deniz eğitimleriyle güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimleri yapılacak.