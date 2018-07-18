Denizi kirleten Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ne 58 bin TL ceza

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Valiliği, Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin yasal sınırın üzerinde deşarj yaparak İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olması nedeniyle 58 bin 351 TL ceza kesti.

Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, simsiyah akarken, İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açtı. Bölgenin havadan çekilen görüntülerinde derenin denize döküldüğü sahilde kirliliğin boyutu görüldü. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede inceleme yaparak, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu belirledi. 58 bin 351 TL ceza kesilirken, kömür tozlarının dereye karışmaması için proje hazırlatıldı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Gebze Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesine ait arıtma tesisinin çevre izni mevcut olup normal çalışma şartlarında, alıcı ortama, atık sular arıtılarak deşarj edilmektedir. 14 Temmuz tarihinde yoğun yağış nedeniyle, söz konusu arıtma tesisinin taşması sonucu, alıcı ortama atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince, Gebze Kömürcüler OSB atık su arıtma tesisinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup denetim esnasında söz konusu arıtma tesisinden atık su numunesi alınmış ve mevcut durum fotoğraf ve kamera kaydı yapılarak kayıt altına alınmıştır. Alınan numuneler akredite laboratuvarda analiz ettirilmiş ve analiz sonucuna göre yasal sınırın üzerinde atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Gebze Kömürcüler İhtisas OSB'ye Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 58 bin 351 TL idari para cezası uygulanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bundan sonraki yağışlardan dolayı yeni taşkınların olmaması ve alıcı ortama kömür tozunun gitmemesi için, Kömürcüler OSB Bölge Müdürlüğü yönetimine ilave tedbirler için projeler hazırlatılmış olup, OSB tarafından projelerin Bakanlığa sunulma süreci devam etmektedir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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////////////////Haberle ilgili olan ve 15 Temmuz'da geçilen 'Kömür karası akan derenin yanında denize giriyorlar' haberinin görüntüleri

-Derenin denize döküldüğü noktadan çekilmiş drone görüntüleri

-Denizin içerisindeki vatandaşların drone görüntüleri

-Plajdan aktüel görüntüler

Vatandaşlarla röpler

-Detay