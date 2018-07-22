DENİZE DÜŞEN ADAMIN CESEDİ 16 GÜN SONRA BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy sahilinde denize düşen Atila Kılıç'ın cesedi 16 gün sonra yine aynı yerde bulundu.

Atila Kılıç, geçtiğimiz 7 Temmuz'da bir arkadaşıyla sahilde otururken, dengesini kaybederek, denize düşmüştü. Deniz polisinin yaptığı arama çalışmalarda sonuç alınamamıştı. 16 gün sonra bir vatandaş Kadıköy iskelesinin yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde bulunan cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Atila Kılıç' a ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından Kılıç'ın cesedi incelenmek üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

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-Polis ve Sahil Güvenlik bağlı ekipler

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenaze aracının gelmesi

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Görgü tanıyla röp.

-Cesedi izleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

