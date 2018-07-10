Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

DENİZDE CENİN BULUNDU

  Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()  Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sabah saatlerinde Aytekin Kotil Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde bir...

DENİZDE CENİN BULUNDU

 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() 
Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sabah saatlerinde Aytekin Kotil Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde bir cenin olduğunu farkederek, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyaya vuran cenini denizden çıkartarak, incelemelerde bulundu. Cenin'in kıyıya çıkartıldığı alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. İncelemelerin ardından cenin tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Denizden görüntü
-Sahilden görüntü
-Ceninin cenaze aracına alınışı
-Diğer detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325