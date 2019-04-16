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DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, MARE FORUM İSTANBUL'DA TARTIŞILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, ()   Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde  düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından  “6. Mare Forum İstanbul 2019ö  Türk ve...

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, MARE FORUM İSTANBUL'DA TARTIŞILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, ()  
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde  düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından  “6. Mare Forum İstanbul 2019ö  Türk ve Dünya Denizcilik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi.

Denizcilik camiasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra finans dünyası, armatörlük firmaları ve tersaneler olmak üzere çeşitli uluslararası denizcilik kuruluşlarının katılımı ve destekleriyle hayata geçirilen “6. Mare Forum İstanbul 2019, dün Tuzla’da GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Forum’a Dünya denizciliğinin patronu IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve denizcilik dünyasından birçok önemli ismi de katıldı.

MareForum 2019’un açılış konuşmasını yapan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran bu tür Uluslararası etkinliklerin ülkemizin yurtdışındaki imajına olumlu katkı yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ö Mare Forum’da ele alınacak konular denizcilik sektörümüze ışık tutmakla kalmayacak, geleceğin şekillenmesine de ciddi katkı sağlayacaktırö dedi.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim de Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek öÜlkenizin denizcilik ve gemi inşa sanayindeki hızlı gelişimini yakından takip ediyorum. Türkiye dünyada örnek gösterilecek projelere imza atıyorö şeklinde konuştu.

WHY TURKEY (Neden Türkiye?) ana teması altında interaktif bir şekilde gerçekleşen panellerde sektör temsilcilerine Türk denizcilik sektörünün geldiği nokta ile ilgili bilgiler verilirken, Türk ve Dünya denizciliğinin geleceği de masaya yatırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Forum'dan görüntüler
-Yapılan konuşmalardan detaylar
-Genel ve detaylar

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