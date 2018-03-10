Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ... ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.  Sabah saatlerinde başlayan,...

DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ... ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti. 
Sabah saatlerinde başlayan, akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle, Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 
Vapur iskelelerinden "Sis nedeniyle seferlerimiz iptal edilmiştir" anonsları yapıldı. Şehir hatları seferlerini iptal ederken; Beşiktaş-Üsküdar, Üsküdar-Beşiktaş motor seferlerinin karşılıklı devam ettiği görüldü. 
Sahilde bulunanlar sisle kaplı İstanbul Boğazı'nın bol bol fotoğrafını çekti. Tekne ile denize açılan bazı kişilerin ise sis arasında olta ile balık tuttuğu görüldü. 

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Üsküdar Marmaray istasyonundan görüntüler
-İskeleden detaylar
-Yapılan anons
-Boğazda oluşan sis
-Tekne ile  balık tutanlar
-Beşiktaş-Üsküdar motor seferlerinden görüntü
-Kapalı olan Beşiktaş-Kadıköy motor iskelesinden görüntü
-Kapalı olan Beşiktaş-Kadıköy şehir hatları iskelesinden görüntü 
-Genel ve detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314