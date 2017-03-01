DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ DEVAM EDİYOR

İstanbul,() İSTANBUL'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor.

Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri

-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri

İDO:

06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü

07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)