DENİZ SEZONU ÖNCESİ İSTANBUL'DA 'RİP' ÇALIŞTAYI

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy,

"Bel hizasındaki suda bile insanları açık denize doğru çekebilir. Olimpiyat yüzme şampiyonu olsanız bile, akıntıdan kurtulma şansınız yok, dolayısıyla tek yapmanız gereken kıyıya paralel yüzmek, kıyıya doğru yüzmek değil"

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Yılmaz BEZGİN,İSTANBUL() - DENİZ sezonu öncesi çeken akıntıya (rip) dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Olimpiyat yüzme şampiyonu olsanız bile, akıntıdan kurtulma şansınız yok, dolayısıyla tek yapmanız gereken kıyıya paralel yüzmek, kıyıya doğru yüzmek değil" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz sezonu yaklaşırken denizlerde çeken (rip) akıntı ve boğulmalar nedeniyle yaşanan can kayıplarını önlemek adına Yıldız Teknik Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte çalıştay düzenledi.

Pendik'te bir otelde düzenlenen 'Suda Boğulmalar ve Çeken (RİP) Akıntı Ulusal Çalıştayı'nda tehlikeye neden olan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldı. İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun nasıl güçlendirileceği konuşulan çalıştayda, boğulma tehlikelerine hazırlık ve müdahaleye dair iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

"BOĞULMALAR KARŞISINDA BİRÇOK KURUMUN SORUMLULUĞU VAR"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, boğulmalar karşısında birçok kurumun sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın, sahil güvenliğin, belediyelerin ve daha bir çok kuruluşun sorumluluğu bulunuyor. O yüzden biz de böyle çok paydaşlı bir çalıştay düzenlendik. Bu aslında teknik bir çalıştay, boğulma sebepleri, akıntı sebepleri ve neler yapılabilir. Hem toplumu bilinçlendirme anlamında hem de yetki sorumluluk düzenlemesi ve bunun fikri çalışmaları anlamında neler yapılabilir diye bir çalıştay aslında" dedi.

Toplumda farkındalığın artırılması ve yüzme bilmeyenlerin mutlaka öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Güllüoğlu, “Ülkemizde her yıl yüzlerce kişi boğulma sebebiyle ölüyor. Bunun için ne gibi tedbirler alınması lazım. Bunun engellenmesi için konuşulması, teknik çalışmaların yapılması ve ilgili çalışmaların sonra devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. Güllüoğlu, en fazla çeken akıntının Karadeniz sahilinde görüldüğünü, Akdeniz'de ise özellikle Hatay sahilinde olduğunu kaydetti.



"ÇEKEN AKINTI ÇOK SİNSİ BİR TEHLİKE"

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, ülkemizde yılda bin kişinin, dünyada ise 360 bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Ersoy, "Farkındalığı artırmak gerekiyor. Özellikle çeken akıntı çok sinsi bir tehlike. Plajlarda insanlarımız bilmiyor" dedi. Çeken akıntının çok dar bir kanal olduğunu ve kıyılarda rüzgarlı havalarda geliştiğini belirten Ersoy, "Bel hizasındaki suda bile insanları açık denize doğru çekebilir. Olimpiyat yüzme şampiyonu olsanız bile, akıntıdan kurtulma şansınız yok, dolayısıyla tek yapmanız gereken kıyıya paralel yüzmek, kıyıya doğru yüzmek değil. Özellikle rüzgarlı havada denize girmemeniz gerekiyor. Giriliyorsa bu akıntı kanallarının, gözle renk farklılığından ayırt edilmesi gerekiyor. Kolaylıkla ayırt edilebilir" ifadelerini kullandı.

Ölümlerde en fazla vakaların yaşandığı yaş grubunun 0-5 arası olduğunu söyleyen Ersoy, “Çocuğa sırtınızı döndüğünüz 2 saniye çok uzun bir zamandır. Çocuğu kaybedebilirsiniz. 7'den 70'e herkese yüzme kursu düzenlememiz gerekiyor, özellikle sahil belediyelerine çok iş düşüyor " dedi. Bugün 3 oturumu gerçekleştirilecek olan çalıştayın 4. oturumu yarın gerçekleştirilecek.



Görüntü dökümü:

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-Genel ve detay görüntüler

-AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu açıklama

-Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklama

-ARŞİV (Havadan görüntüler)

-Sahillerden görüntü

-Denize girenler