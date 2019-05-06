DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan Devrimci İşçi Partisi üyesi bir grup öğrenci, basın açıklaması yaptı. Grup daha sonra 6. Filo eylemlerinin yapıldığı Dolmabahçe'de denize karanfil bıraktı.

Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan Devrimci İşçi Partisi üyesi bir grup öğrenci, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için bir araya geldi. Pankartlar açan grup üyeleri, sloganlar attı. Naz Şakar'ın grup adına okuduğu basın açıklamasında "6 Mayıs 1972 günü, Türkiye siyasi tarihinde kara bir lekedir. 1968 devrimci gençlik hareketinin üç önderi; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 6 Mayıs 1972 günü askeri diktatörlük tarafından parlamentodaki burjuva partilerinin de onayıyla idam edildi. Emperyalizmin hem emekçi halkımızı, hem de dünya halklarını tehdit ettiği bu dönemde, 6 Mayıs bizim için emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltme, bu uğurda canını ortaya koyan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve daha nice devrimciyi hatırlatma günüdür" denildi. Grup basın açıklamasının ardından, 6. Filo eylemlerinin yapıldığı Dolmabahçe'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için denize karanfil bıraktı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan grup

-Açılan pankart ve dövizler

-Sloganlar

-Naz Şakar'ın grup adına basın açıklamasını okuması

-Grubun kısa yürüyüşü

-Dolmabahçe'den denize karanfil bırakan grup üyeleri

-Genel ve detay görüntüler