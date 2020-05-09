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Deniz Feneri Derneği, yetimleri yalnız bırakmıyor...

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü ilan edilen ramazan ayının 15. gününde Türkiye'de ve dünyada kurduğu yetim sofralarını bu kez kuramadı.

GÜNDEM 09.05.2020, 17:27 Murat Aydın
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Deniz Feneri Derneği, yetimleri yalnız bırakmıyor...

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü ilan edilen ramazan ayının 15. gününde Türkiye'de ve dünyada kurduğu yetim sofralarını bu kez kuramadı.

Dünyayı kasıp kavuran covid19 pandemisi yüzünden ülkelerin kapalı olması sosyal mesafe ve alınan önlemler dünya yetimlerine ulaşmamızı bu sene engel oldu.

Ancak buna rağmen İdlib kırsalında savaşta babaları şehit düşen yetim çocukları ve onların annelerinin oluşturduğu yaşam köyünde 15 ramazan ruhu yaşatıldı ve unutulmaz bir iftar yemeği verildi.

Babalarından yoksun savaşın acımasızlığının ortasında kalan 300 yetime verilen iftar yemeği biraz olsun yüzlerin gülmesine sebeb oldu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi umutlar tazelendi barış için dualar edildi.

Deniz Feneri Derneği yetim çocuklara bu sene iptal edilen iftarların dışında dünyada ve Türkiye’de, hediye paketleri, giyim ve bayram harçlığı dağıtıyor.

Dernek Başkanı Av.Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada;

“Dünya Yetimler Günü'nde binlerce yetim çocuğu aileleriyle iftar sofrasında ağırlayamamanın hüznü içindeyiz.

Ancak duamız bir an önce Covid19 virüsünün dünyanın başından bir an önce gitmesi ve tekrar yetim çocuklarımızla kaynaşmamız.

Yetimlerin ve yetim ailelerinin hayatlarının zor olduğunu vurgulayan Cengiz, "Biz de bir nebze olsun onların bu zor hayatları içerisinde sevinmelerini, gülmelerini sağladığımızı düşünüyoruz ve bu sebeple çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Cengiz, ayrıca “30 ülkede gıda dağıtımı, yetim harçlığı, hediye paketleri dağıtarak dünyanın bütüm mazlum coğrafyalarında karantina olsa da yetim sevindirmeye devam edeceklerini" ifade etti.

Türkiye'nin yanı sıra dünya da Tayland, Tanzanya, Bosna Hersek, Gazze, Kenya, Makedonya, Somali, Fildişi Sahili, Uganda, Etiyopya, Karadağ, Arnavutluk gibi toplamda 40 ülkede de yetimlere yönelik faaliyetlerde bulunuldu.

#türkiye #dünya #deniz feneri derneği #yetim #kimsesiz #ihtişaç sahibi
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