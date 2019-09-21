Demirtaş ve Yüksekdağ'a yeni soruşturma

HPD eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında, Diyarbakır'da 6-7-8 Ekim'de meydana gelen olaylarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma açıldı.



Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma açıldı. Soruşturmanın Diyarbakır’da 6-7-8 Ekim 2014’de meydana gelen olaylarla ilgili olduğu ve olaylar sırasında meydana gelen 'cinayet', 'yaralama', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hırsızlık', 'yağma', 'iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali' gibi suçlamalardan sorumlu tutuldukları öğrenildi. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın, kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savunmalarını yapacakları bildirildi.