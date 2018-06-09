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- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (5)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul   Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor.  SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ZİYARETLER  Doğan...

- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (5)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul  
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. 

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ZİYARETLER 
Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ taziye ziyaretine gelenler arasındaydı. Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Erdoğan amca çocukluğumuzdan beri tanıdığımız biriydi. Çocuklarıyla birlikte büyüdük. Sonra bizim çocuklarımız birlikte büyüdü. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Türkiye için de önemli bir iş adamıydı. Herkesin ve ailenin başı sağ olsun" diye konuştu. 

"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATTI"
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Ataş da, “Türkiye sanayi ve üretime büyük katkıları olmuş bir iş adamını kaybettik. Kendisini 30-40 yıldan bu yana takip ettiğim bir iş adamıydı. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Önemli kilit taşlarından biriydi. İş dünyasına ve spor dünyasına büyük katkıları olmuştur" dedi.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise, "Önemli bir sanayiciydi, Türkiye'de önemli yatırımlara imza attı. Çok büyük kitlelere iş yarattı. Önemli miktarda vergi verdi. Kendisine rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. 

"ÇOK HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMIYDI"
Sanatçı Erol Evgin ise, "Türk ekonomisine, Türk sanayisine, Türk sporuna, Türk Kültür ve sanatının çok yakından bildiği ve tanıdığı bütün bu branşlarda çok büyük çalışmaları olmuş, çok başarılı çok hayırsever bir iş adamıydı.  Bizim de dostluğumuz yaklaşık 40 yıla yakındı. Müzikal oynadığımız yıllarda, Egemen Bostancı'nın da yakın arkadaşıydı.  Dolasıyla bizim de Erdoğan ağabeyimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine,  herkese baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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- Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın görüntüsü
- Ataş'ın açıklamaları
- Evgin'in açıklamaları
- Erdoğdu'nun açıklamaları
- Detaylar

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