 "DEMİR KİLİSE"NİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Balat’ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak.
Görüntü Dökümü;:
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-Kilisenin havadan görüntüleri
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Balat’ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak. Görüntü Dökümü;: ---------- -Kilisenin havadan...
06 Ocak 2018 Cumartesi 14:42
Balat’ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak.
Görüntü Dökümü;:
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-Kilisenin havadan görüntüleri
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