Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi
Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
12 Mart 2019 Salı 21:14
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