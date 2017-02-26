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DEKORATİF VAZODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dekoratif vazolar içine saklanmış 2 kilo 586 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına...

DEKORATİF VAZODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dekoratif vazolar içine saklanmış 2 kilo 586 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Y. (27) tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada," İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 Şubat 2017 tarihinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Bakırköy İlçesi'nde bulunan bir kargo firmasında yapılan aramada, dekoratif vazolar içine zulalanmış şekilde 2 kilo 586 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.Y.(27) isimli erkek şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü: (Polis kamerası)



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Vazalordan görüntü



Ele geçirilen uyuştucular



Genel ve detaylar

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