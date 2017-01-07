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- DEFİLEDE 'ÇOCUK İSTİSMARI' MESAJI

  Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği tarafından düzenlenen 'Çocuk İstismarına Hayır' adı verilen etkinlik kapsamında yapılan defilede cinsel istismarına karşı mesaj da verildi. Avcılar...

- DEFİLEDE 'ÇOCUK İSTİSMARI' MESAJI

 



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği tarafından düzenlenen 'Çocuk İstismarına Hayır' adı verilen etkinlik kapsamında yapılan defilede cinsel istismarına karşı mesaj da verildi.

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün akşam düzenlenen etkinlikte 'Çocuk İstismarına Hayır' diyen kişi veya kuruluşlar bir araya getirilmek istendi. Ancak, İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aralarında yılların sanatçıları Orhan Gencebay, Ferhan Şensoy, Hakkı Bulut gibi isimlerin 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmesine rağmen birçok davetli gibi gelemedi. İstanbul Toplumsal Gelişim Derneği'nin öncülük ettiği geceyi manken Tuğçe Sarıkaya sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede Asil Çağıl Koreografisiyle Süleyman Tezcan Fashion Show'da Zeliha Çal,Sibel Demiralp , Parıl Erdem, Gözde Coşkun ve Olga Fabi gibi mankenler yer aldı. Defilenin sonunda üzerinde kirli el izleri bulunan beyaz renkli elbise giyen manken , Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısı eşliğinde sahneye çıktı ve 'Çocuk İstismarına Hayır' mesajı verildi. Etkinlik 2016 Yılının En İyileri ödül töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunurken salonda bulunanlar

-Defileden görüntüler

-Defilede 'Çocuk İstismarı' mesajı verilen kostüm

 

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