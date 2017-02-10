DEAŞ, İSTANBUL'DA OKULUNU KURUP ÇOCUK MİLİTANLAR YETİŞTİRMİŞ (1)

* "Ribat" adı altına kurulan sözde okullarda çocuklara "T.C'yi, mahkemeleri, askerliği, siyasi partileri, Atatürk ilkelerini ret" dersleri verildi.

* İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesine göre DEAŞ'ın, öğrencileri çocuk olan Sultanbeyli'deki okullarında örgüte militan yetiştiriliyordu.





Ümit TÜRK, İstanbul



DEAŞ iddianamesinde, İstanbul Sultanbeyli'de 'Ribat eğitim kurumu" ve 'sübyan okulu' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nın iddianamesine göre DEAŞ militanları bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme desleri verdi. . İddianamede söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer aldı.

35 SANIKLI DEAŞ İDDİANAMESİ HAZIR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın'ın 35 kişi hakkında düzenlediği iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Sultanbeyli'deki örgütlenmesini gözler önüne koyan dehşet verici fotoğraflar ve tespitlere yer verildi.

DEAŞ MİLİTANLARININ ÇOCUKLARINA SÖZDE EĞİTİM



Terör örgütünün, çatışma bölgelerinde ölen, cezaevinde olan ya da o bölgedeki faaliyetlerine devam eden DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel, sözde eğitim kurumları kurduğu ortaya çıktı.

BAŞ KONU : DEVLETİ, MAHKEMELERİNİ, ASKERLİĞİ VE ATATÜRK'Ü RET



İddianameye giren fotoğraflara göre, 'Ribat eğitim kurumu" adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen sözde eğitim kurumunda çocuklara Atatürk ilke ve inkılaplarının, mahkemelerin, askerliğin, partilerin ve bayramların reddedilmesi anlatıldı.

OKULUN KADIN MÜDÜRÜ TAKDİRNAME BİLE VERDİ



İddianamede söz konusu eğitim kurumunun kadın müdürünün halen yakalanamayan Fatma Küçük olduğu anlatıldı, çocukların başarılı bulunanlarına takdirname belgesi verildiği belirtildi. Ele geçen belgelerde sözde eğitimin ücretsiz olmasının da altının çizildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

BURADA EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR RADİKKALLEŞMEYE BAŞLADI



İddianamede, söz konusu Ribat eğitim kurumunda elde edilen dökümanlarda "Bahse konu yerin DEAŞ terör örgütü ideolojisi yönünde eğitim verdiği, DEAŞ terör örgütünün meşrulaştırılarak küçük yaştaki çocuklara benimsetilmeye çalışıldığı, eğitim alan çocukların da radikalleşmeye başladığı" değerlendirilmesine yer verildi.

GİZLENMİŞ MESCİD...



İddianamede yine dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin Sultanbeyli'de kullandığı belirlenen gizli bir mescidin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu mescidin dışarıdan işyeri gibi göründüğü ancak içinin mescid şeklinde düzenlendiği ve burada da DEAŞ militanlarına örgüt hakkında bilgiler verilip toplantılar yapıldığı, broşür dağıtımından, başka kişilerle kurulacak ilişkiye kadar görevlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

19 ÇOCUĞUN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Polis ekiplerince basılarak kapatılan sözde eğitim kurumu ile illegal mescitte bulunan 18 çocuk ile suça sürüklenen Ö.D. isimli bir çocuğun işlemlerinin Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı kaydedildi.

6 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



İddianamede 6 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken tüm şüpheliler hakkında ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaı talep edildi. 2 şüphelinin de firari olduğu belirtilen iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

RİBAT : İSLAM DEVLETLERİNİN SINIR KARAKOLU



İddianamede, Ribat kelimesinin İslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu niteliğinde müstahkem yapılar anlamına geldiği, ayrıca Arapça olan Ribat kelimesinin "bağlamak, sağlamlaştırmak, sağlam yürekli olma, sabretmet, kuvvet vermek" anlamlarına da geldiği belirtildi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (FOTOĞRAF)



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terör örgütünün okulunda eğitim gören çocuklar