 DAVUTPAŞA'DA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Merter Davutpaşa yolunu su bastı. Suyun içinde kalan iki minibüste bulunan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağanak yağmur nedeniyle Merter ve Davutpaşa'da yollar göle döndü, araç trafiği olumsuz etkilendi. Seyir halindeki bazı araçlar ise suyun içinde kaldı. Merter Davutpaşa yolunu basan yağmur suları nedeniyle iki minibüs içinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, her iki araç içinde bulunanları uzatılan merdivenlerle suyun içinden kurtardı. Araçtan kurtarılan Mehmet Yıldırım, "Babamı otogara götürüyordum, biriken suyun ortasında kaldık. Su birikintisi gördük. 'Geçeriz' diye düşündük ama geçemedik. Şimdi suyun çekilmesini ve aracımızı almayı bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan birçok alt geçit sular altında kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de mazgalları temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Merter -Davutpaşa yolunda mahsur kalan araçlar

-Araçların içinde bekleyenler

-İtfaiye aracından görüntü ve ekiplerinin müdahalesi

-Araçlara merdiven uzatılması

-Mahsur kalanlarla röp

-Araçların içinde bulunanların merdivenle kurtarılması

-İSKİ ekiplerinin çalışmaları

-Izgaraların temizlenmesi

-Su biriken yollar

-Genel ve detaylar