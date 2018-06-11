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DAVUTPAŞA'DA FABRİKA YANGINI; 1 İTFAİYE ERİ BACAĞINDAN YARALANDI

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, ()  Davutpaşa'daki kumaş ve iplık fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.  Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken başka bir itfaiye eri ise dengesini...

DAVUTPAŞA'DA FABRİKA YANGINI; 1 İTFAİYE ERİ BACAĞINDAN YARALANDI

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, () 
Davutpaşa'daki kumaş ve iplık fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.  Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken başka bir itfaiye eri ise dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Bacağından yaralanan itfaiye erinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Arkadaşlarının yardımıyla güvenli alana alınan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin getirdiği sedye ile ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye erinin sedyeyle taşınması
-Ambulansa konulması
-Diğer itfaiyeciler
-Genel ve detaylar
 

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