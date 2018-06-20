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Davutoğlu'na tehdit davasında karar

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nu katıldığı bir cenaze namazında ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Erhan Yiğit hakkında cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ceza...

Davutoğlu'na tehdit davasında karar

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nu katıldığı bir cenaze namazında ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Erhan Yiğit hakkında cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erhan Yiğit, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Hakim Mustafa Tok, suçtan zarar görme olasılığını dikkate alarak şikayetçi Ahmet Davutoğlu'nun davaya katılan olarak kabulüne karar verdi. Daha sonra savunması sorulan sanık Erhan Yiğit, "Psikolojik tedavi görüyordum. Olay tarihinde de hastaydım, tehdit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. Olay günü karakolda alınan ifadesini doğrulayan sanık Yiğit, korumaların kendisini yanlış anladığını "Önleyeceğim" diye söylenirken bunun "Öldüreceğim" şeklinde anlaşıldığını ileri sürdü. Hakim tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyeti olmadığına dair hakkında rapor düzenlendiği sorulan sanık Erhan Yiğit, "Doğrudur, halen tedavi görüyorum" diyerek beraatini talep etti. Sanık avukatı İbrahim Delice de, "Müvekkilimin savunmasına katılıyorum. Koruma görevlilerinin yanlış anlamasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini, aksi takdirde cezai ehliyeti olmaması sebebiyle güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

TEDAVİ ALTINA ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme, cezai ehliyeti olmadığı sağlık kurulu raporuyla anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanık Erhan Yiğit hakkında ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına da karar verdi. 

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