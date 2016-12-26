DAVUT GÜLOĞLU REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan şarkıcı Davut Güloğlu, mahkeme hakiminin tarafsızlığını şüpheye düşürdüğü iddiasıyla avukatıyla birlikte reddi hakim talebinde bulundu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan şarkıcı Davut Güloğlu, avukatıyla birlikte reddi hakim talebinde bulundu. Geçen hafta görülen duruşmada mahkeme hakiminin savunmadaki ifadeleri tutanağa geçirmediğini ileri süren Güloğlu ve avukatı Emrullah Gözcü, 9. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Davut Güloğlu'nun duruşmada yaptığı savunmada sarf ettiği bir cümlenin tutanağa yanlış geçirilmesi üzerine itiraz eden avukat ile hakim arasında başlayan tartışmaya yer verildi. Hakim Ahmet Duymaz'ın, avukat Emrullah Gözcü'nün yaptığı 5 dakikalık savunmadan tek bir cümle tutanağa geçirilmediği iddia edilen dilekçede, Hakim Duymaz'ın tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde hareket ettiği ileri sürüldü. Davut Güloğlu ile iki avukatının duruşma sonrası mahkeme hakimi hakkında tuttukları tutanak da dilekçeye eklendi.

DOSYA UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta yapılan ilk duruşmada hakim Ahmet Duymaz, Sıla Gençoğlu'nun, Davut Güloğlu hakkında açtığı hakaret davasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar vermişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karışıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

