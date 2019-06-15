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Darıca’da sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı

  Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sağanak sele dönüştü. Ev ve iş yerlerinin bodrum katları su altında kalırken, bir marketin deposunda mahsur kalan kadın kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Denizde bir sandalın battığı iddiası üzerine...

Darıca’da sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı

 

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sağanak sele dönüştü. Ev ve iş yerlerinin bodrum katları su altında kalırken, bir marketin deposunda mahsur kalan kadın kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Denizde bir sandalın battığı iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. 
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok yerde ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. Bir markete ait bodrum kattaki depo da su altında kaldı. Marketin deposunda mahsur kalan 1 kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye götürdü. Belediye ekipleri birçok yerde su baskını ihbarı üzerine harekete geçerek, su tahliye çalışmaları yapıyor. Bir sandalın denizde battığı iddiası üzerine de arama çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Erol POLAT-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli), () - 

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