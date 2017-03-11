'Darbenin siyasi ayağı tespit edilemedi'

Tüketiciler Birliği'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelen TBMM Darbe girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda '28 Şubat'ta Direniş, 15 Temmuz'da Diriliş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu toplantıya katıldı. Petek, "Dünya hayatının geçici olduğuna inanırken, sanki dünya hayatı geçici değilmiş gibi kavgalar ediyoruz. Cebire şiddete dayanan her türlü gayrimeşru girişim darbedir ve ayağımızın altındadır. Ben, 28 Şubat'ta savcı iken, yüce kitabımız suç delili olarak bana getirilmişti. Şimdi de Bodrum'da FETÖ ile mücadele kapsamında basılan bir evde, Kuran-ı Kerim evden alınarak suç delili olarak kayda geçiliyor. Konu ile ilgili, Muğla Başsavcılığını aradım ve 'Böyle rezalet olmaz' dedim. Başsavcılık gereğini yaptı. Şimdi FETÖ ile mücadelede geniş anlamda büyük mağduriyet içerisinde olanlar söyleniyor. Mağduriyet yaşayanlar var mıdır? Evet vardır. Ancak, mağduriyetin giderilmesi için kör sağır olmuş iktidar yok. Mağduriyet yaşadığı ifade edenler kendi haklarını yargı yolunu açarak arayabilecekler" diye konuştu. Petek sözlerini şöyle sürdürdü:Konferansa Reşat Petek'in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı.