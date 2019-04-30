DARBE GİRİŞİMİNİN KİLİT İSİMLERİNDEN KEMAL BATMAZ'IN DOSYASI AYRILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, sanık Kemal Batmaz'ın dosyasının ayrılarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Akıncı Üssü davası dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Kemal Batmaz ile örgütün Hava Kuvvetleri'ndeki astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Rüştü Karakaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Tutuklu sanık Gonca Batmaz ve tutuksuz iki sanık da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Rüştü Karakaya savunmasında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programlarını kullanmadığını, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini, Bank Asya'ya ise kimseden talimat almadan zaman zaman para yatırıp çektiğini belirterek tahliyesini talep etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Erciyes Üniversitesi'ndeki akademisyen Ahmet Başalp ise Kemal Batmaz'ın abisi Şakir Batmaz'ın önceden üniversite öğretim görevlisi olduğunu söyledi. O dönemdeki rektörün Şakir Batmaz karşısında 'hazır ol' vaziyette durduğunu söyleyen Başalp, "Kemal Batmaz'ı da 7-8 defa üniversiteye geldiğini gördüm. Rektörden 'Şakir Batmaz' ve 'Batmaz kardeşler' ifadelerini duydum. Şakir Batmaz Erciyes Üniversitesi'ne ait taşınmazları FETÖ'cü vakıflara ve gruplara aktardı" dedi.

Tutuklu sanık Gonca Batmaz, "15 yıllık doktorum. Mesleğimi yapamıyorum, çok üzgünüm. 22 aydır tutukluyum" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Kemal Batmaz'ın dosyasının ayrılarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Akıncı Üssü'ne ilişkin davayla birleştirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Kemal Batmaz hakkında "Terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



