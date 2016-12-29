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DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA SIRA TANIKLARDA

* Özel Harekat Amiri :  Cumhurbaşkanı'nın aile fertlerinin Huber Köşkü'nde toplanacağı, bizim de orada tertibat almamız söylendi. Ancak Havacılık Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylar nedeniyle uçamadık. Daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın...

DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA SIRA TANIKLARDA

* Özel Harekat Amiri : 

Cumhurbaşkanı'nın aile fertlerinin Huber Köşkü'nde toplanacağı, bizim de orada tertibat almamız söylendi. Ancak Havacılık Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylar nedeniyle uçamadık. Daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Huber Köşkün'de toplanmasından vazgeçildi"

Ümit TÜRK, İstanbul

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'nde yargılandığı davanın üçüncü gününde sanık savunmalarının ardından tanık ifadelerine geçildi. Darbe girişiminde Huber Köşkü'ne gitmek için havacılık şube müdürlüğüne giden Özel Harekat amiri, Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Huber Köşkü'nde toplanacağını, helikopterin kalkmaması üzerine aile fertlerinin köşkte toplanmasından vazgeçildiğini söyledi.



Özel Harekat Amiri Çağatay Şenol, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisi dahil 4 özel harekat polisi ile havacılık şube müdürlüğüne gittiklerini, Huber Köşkü'ne gitmek için talimat aldıklarını buna rağmen sanıklardan Başkomiser Pilot Ender Küçüka'nın, 'Olayları televizyondan izliyoruz. Bu konunun tarafı olmak istemiyorum. Kalkmayacağım' dediğini, kendisinin de 'Bu işin tarafı olmaz. Devletin tarafındaysanız buyrun gidelim' dediğini söyledi. Daha sonra Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok'a 'Durum acil kalmıyor muyuz' diye sorduğunu, Tok'un da kendisine, 'Ben de göndermeye çalışıyorum ama pilotlar uçmuyorlar' dediğini söyledi. Bunun üzerine bota binmek üzere Yeşilköy'e yöneldiklerini anlatan Şenol, yolda şube müdürünün tekrar arayarak uçuşun gerçekleşeceğini söylediğini, kendilerinin de yeniden helikoptere gittiklerini belirtti. Helikoptere bindiklerini ancak bir süre sonra şube müdürünün gelen talimat üzerine uçuşun iptal edildiğini söyledi. Kendilerinin de karayoluyla Huber Köşkü'ne gittiklerini belirtti.



Daha sonra bir soru üzerine Özel Harekat amiri Çağatay Şenol, "Özel Harekat Şube Müdürü beni arayarak, Cumhurbaşkanı'nın aile fertlerinin Huber Köşkü'nde toplanacağını, bizim de orada tertibat almamızı söyledi. Ancak Havacılık Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylar nedeniyle uçamadık. Daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Huber Köşkün'de toplanmasından vazgeçildi" diye konuştu.

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